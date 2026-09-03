شن حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية بحي بولاق أبو العلا غرب القاهرة

قاد الدكتور محمد عبد المؤمن، رئيس حي بولاق أبو العلا، غرب محافظة القاهرة، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة التموين والإشغالات بالحي؛ للمرور على المخابز والمحال التجارية؛ لمتابعة انتظام سير العمل فيهما، والتأكد من التزام المخابز والمحال بالمواصفات والأسعار المقررة.

وأوضح عبد المؤمن، اليوم الخميس، أن الحملة شملت نطاق شياخة العدوية والشيخ فراج، والأحمدين والجوابر والخطيري والسندبيسي؛ للتأكد من جودة الخبز الموفر للمواطنين والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، فضلًا عن انتظام صرف السلع التموينية.

وأكد أن الحملة الميدانية استهدفت المرور على المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق، ومراقبة الأسعار والتصدي لأية محاولات للاحتكار، ومتابعة انتظام سير العمل والتحقق من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز.

وأشار رئيس حي بولاق أبو العلا، إلى تحرير محضر مخالفة لأحد الأفران بنطاق شياخة العدوية والشيخ فراج نتيجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان وصول الدعم والمواصفات السليمة للمواطنين.