روبيو: رئيس الاستخبارات الأمريكية كان في موسكو للحفاظ على الروابط الاستخباراتية

قلل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أهمية الزيارة المفاجئة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي، مصورا إياها كجهد للحفاظ على فتح قنوات الاتصال مع روسيا.

وقال روبيو في مقابلة على راديو فوكس نيوز مع برايان كيلميد أذيعت اليوم الأربعاء: "كانت زيارته هناك روتينية إلى حد كبير، بذاك المعنى المتمثل في مجرد إنشاء واستمرار بناء قنوات الاتصال هذه من استخبارات إلى استخبارات". وأضاف: "تلك الأمور يمكن أن تثبت فائدتها في وقت الأزمات أو الصراع"، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وجرت زيارة راتكليف القصيرة والسرية في 25 أغسطس ، عندما شوهدت طائرة شحن عسكرية أمريكية تهبط في موسكو. وقال الكرملين إن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين..

ومع عدم وجود بيان أمريكي رسمي حول هدف الزيارة، كانت هناك تكهنات واسعة النطاق حول ما الذي يمكن أن يكون رئيس وكالة الاستخبارات المركزية قد ناقشه مع نظائره الروس، بما في ذلك ما إذا كان قد وجه تحذيرا لموسكو بشأن علاقاتها مع إيران أو سعى لإبلاغ بوتين بأنه لا يتلقى تقييمات صادقة من مستشاريه حول التحديات العسكرية والاقتصادية لروسيا.