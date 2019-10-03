عودة أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض

عاد أول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأرض، اليوم الخميس، قادما من محطة الفضاء الدولية، بعد أن قضى ثمانية أيام في الفضاء.

وهبط هزاع المنصوري على متن مركبة فضاء "سويوز" روسية، بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات، في سهوب كازاخستان، بحسب بث مباشر للحدث من جانب وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وكان على متن المركبة أيضا رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج، ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين، وكان رائدا الفضاء قد وصلا بنجاح إلى المحطة الفضائية الدولية، في محاولتهما الثانية في مارس الماضي.

وبعد الهبوط بفترة قصيرة، تم إخراج رواد الفضاء الثلاثة من مركبة الفضاء الخاصة بهم. وضحك المنصوري للكاميرات بعد وصوله، حيث كان يحمل علم بلاده.

ويوجد حاليا ستة رواد فضاء آخرين في المحطة الفضائية الدولية، من بينهم الإيطالي لوكا بارميتانو، الذي تولى لتوه قيادة المحطة الفضائية.