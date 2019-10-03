الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية شاملة بدمياط

اختتمت مديرية الصحة بدمياط، القافلة الطبية، التي نظمتها في قرية أبو عدوى مركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء والخميس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي أقيمت تحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم الكشف على 2100 مواطن، و تحويل 100 مواطن للمستشفيات، و3 قرارات نفقة دولة، والكشف على بقية أبناء القرية في كافة التخصصات الطبية، فضلًا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أن القافلة، تضم أطباء أكفاء في كافة التخصصات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة، ومعمل وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ويتم الصرف بسهولة ويسر، ليشعر المواطن بالحياة الكريمة، أثناء تواجد القافلة، وهذا هو الهدف منها.

وأضاف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بدمياط، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا استمرار تلك القوافل في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة فى كافة المناطق بالمجان.