مصرع خال العريس وإصابة 7 «معازيم» في «زفة» بالشرقية



لفظ شخص، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 7 آخرين، بينهم 4 سيدات وطفلين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم في "زفة" بجوار "الكوبري العلوي" بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بإصطدام سيارة ملاكي بمصدات "الكوبري العلوي" بدائرة المركز، ما أسر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بكدمات وجروح.

وتبين وقوع الحادث أثناء مشاركة المصابين في حفل زفاف "زفة"، ما أسفر عن مصرع "السيد.م.ح" خال العريس، 49 سنة، مُقيم بكفر "أيوب" وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم 4 سيدات وطفلتين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، قبل تحويل 4 منهم إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، لتلقي الإسعافات اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.