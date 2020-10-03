 الأردن ترحب بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان - بوابة الشروق
السبت 3 أكتوبر 2020 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

الأردن ترحب بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 9:11 م

رحبت الأردن، بتوقيع اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية السودان وعدد من الحركات المسلحة، في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في بيان أوردته وكالة الانباء الاردنية- اليوم السبت، أهمية هذا الاتفاق الذي يعد خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن تقف إلى جانب السودان في سعيهم لتجاوز التحديات وتكريس الاستقرار والسلام وبناء المستقبل الآمن المنجز للشعب السوداني، مشيدا بجهود جميع الأطراف في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك