بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتحدثان عن فجوات ما بعد بريكست

عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مؤتمرًا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، لبحث التطورات والوضع الراهن بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب نفاد الوقت بشأن إبرام اتفاق حول العلاقات بين الجانبين بعد "بريكست".

وفي بيان مشترك مقتضب صدر بعد ذلك ، اتفق الجانبان على أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة"، خاصة في مجالات الثروة السمكية وهيكل الحوكمة ووصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وقام الجانبان بتوجيه كبار المسئولين عن ملف التفاوض بالعمل بشكل مكثف من أجل محاولة سد تلك الفجوات.

وبدا أن العلاقات بين لندن وبروكسل قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق الأسبوع الجاري، عندما بدأت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحركًا قانونيًا بشأن قانون السوق الداخلية الجديد في بريطانيا والذي وافق عليه مجلس العموم البريطاني.

ويسعى جونسون من خلال هذا القانون إلى إنشاء "شبكة أمان" تعطيه صلاحية تجاوز أحد بنود اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض قواعد جمركية جديدة على ايرلندا الشمالية دون باقي أنحاء المملكة المتحدة في حقبة ما بعد بريكست.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يجب التوصل لاتفاق ينظم علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بحلول منتصف أكتوبر الجاري، وإلا انسحبت بريطانيا من المحادثات لتبدأ الاستعداد لسيناريو الخروج بـ"لا اتفاق".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد ينتظر بضعة أسابيع أخرى، ولا يزال يتعين على الجانبين التوصل لاتفاق، وهو ما يعني أن أكتوبر هو النافذة الوحيدة المتاحة لتحقيق ذلك.

وتنتهي الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري، حيث ستغادر البلاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل.