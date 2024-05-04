 شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها الأخير: أنا النهارده صوت الكويت - بوابة الشروق
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شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها الأخير: أنا النهارده صوت الكويت

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 9:24 ص | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 9:24 ص

أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل خلال حفلها في الكويت، الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن مهرجان «ليلة عمر الغنائي 2024».

وفاجأت شيرين الجمهور خلال تواجدها على مسرح الحفل، بقولها: "أنا انهاردة صوت الكويت.. بحس أن انا صوت كل بلد بغنيله"، في ظل الأزمة الكبيرة على "صوت مصر" بينها وبين المطربة أنغام، حيث يتصارع جمهور كل منها على منح هذا اللقب لمطربته المفضلة.

وقالت شيرين لجمهور حفلها في الكويت: "انتوا بتحسسوا الفنان إنه مطرب كل بلد هو بيغني فيها، شكرا جدا ليكم".

وشهد حفل شيرين في مهرجان ليلة عمر الغنائي، تواجد جماهيري كبير، حيث ظهر أصوات الجمهور خلال تحيتهم للمطربة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل، في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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