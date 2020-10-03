حميدتى: السودان يرغب فى إقامة علاقات مع إسرائيل

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى)، عن رغبة بلاده بإقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة.

ودعا حميدتى فى لقاء مع قناة «سودانية 24» من مقر إقامته فى جوبا، أمس الأول، لمعرفة آراء الشارع السودانى بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، وقال: «الشعب السودانى يقرر بعد استطلاع رأى عام، هذه هى الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟».

وأضاف: «إسرائيل متطورة، ونحن نبحث عن مصلحتنا». وتابع: «العالم أجمع يتعامل مع إسرائيل، والدول العظمى تتعامل مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعية».

وتابع: «نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولسنا خائفين من أى شخص، نريد علاقات وليس تطبيعا، ونمشى فى هذا الخط».

وأشار حميدتى إلى أن «الجميع طبّع مع إسرائيل، ولا تربط السودان وإسرائيل أى حدود»، مضيفا: «صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، ومن المفروض أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى قضاياه، لكننا لسنا أقرب من أولئك الذين تجمعهم علاقات مع إسرائيل».

وأوضح: «نحن لسنا أقرب منهم، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ليس لدينا حدود، ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 ملايين فلسطينى، ويمكن أكثر».

وتابع: «شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل، وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطا بالعلاقات مع إسرائيل».