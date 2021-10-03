روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد تسجيل تراجع طفيف في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس السبت.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 2ر64، فيما كان يبلغ أمس السبت 4ر64، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر61.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 6164 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 9 حالات وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 7774 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 28 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و252 ألفا و300 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن اجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و24 ألفا و300 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص ، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 93 ألفا و786 شخصا.