تواجه سلطنة عمان إعصار شاهين، الذي خلف وراءه مدنًا غارقة وخسائر مادية، نتيجة الفيضانات التي خلفها الإعصار.

يأتي ذلك فيما فرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة استعدادات لاستقبال توابع الإعصار، حيث توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، تكّون منخفض جوي الإثنين المقبل، سيتسبّب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الإعصار يؤثر على الطقس في إمارة أبو ظبي لا سيما في مدينة العين، بسقوط أمطار وتدن مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول، حتى الثلاثاء.

هل يؤثر الإعصار على مصر؟

قال رئيس هيئة الأرصاد السابق، الدكتور أحمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن إعصار شاهين لم ولن يؤثر بتاتا على مصر بأي طريقة، مضيفًا: "الإعصار بعيدًا تمامًا عن مصر ولن تتأثر به مطلقًا".

وأوضح عبد العال أن إعصار شاهين يأتي كل عام على سلطة عمان، نتيجة موقعها الجغرافي الواقع على بحر العرب المطل على المحيط.

وأضاف أن أقصى مدى لإعصار شاهين سيطال مدينة دبي في الإمارات، بسقوط أمطار ربما تستمر بين 3-4 أيام، فيما ستسقط أمطار غزيرة على المملكة العربية السعودية أيضا.

وبخصوص تغيرات المناخ الحالية في مصر، أوضح عبد العال أن هذه الأيام تعتبر أجمل أيام العام في مصر، نظرًا لاعتدال المناخ مع بداية فصل الخريف.

الوضع في عمان

كشفت وكالة الأنباء العُمانية عن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب الإعصار القادم من إيران، فيما أفاد الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 25، عبر الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، فيما فقد 3 حياتهم بينهم طفلا غرق في تجمع مائي بعدما ضل عن ذويه.

وقبل وصوله لعمان، ضرب إعصار شاهين دولة إيران، مخلفا عشرات الإصابات، حيث قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن الإعصار ضرب محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، أمس السبت، ما أدى إلى إصابة ما يقارب 60 شخصا وإغلاق 3 محاور.

وأظهرت مشاهد الفيديو مدن عمانية غارقة بشكل كامل في مياه الإعصار المداري، الذي يتمركز حالياً عند دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، بحسب آخر صور للأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة الأرصاد العمانية أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة بين 40 إلى 60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جداً تتراوح كثافتها بين 200 إلى 500 ملم، تؤدي لفيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وأكدت الهيئة أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، فيما يقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون موجه متوسطا إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بما يعادل ارتفاع 2-3 أمتار.

There is always little room for some fun .

Inshallah #shaheencyclone will fade away soon .#shaheencyclone #شاهين #عُمان #الحالة_المدارية #اعصار_شاهين pic.twitter.com/1Cd8kMFdIq