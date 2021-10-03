قال رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، عبدالله راشد الخضوري، إن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الإعصار المداري «شاهين»، لافتًا إنه متمركز على بعد 200 كم شمال غرب محافظة مسقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أن الإعصار يتوجه مباشرة نحو منطقة شمال الباطنة والسواحل المطلة على بحر عمان، منوهًا إلى أن التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري بدأت أمس.

وتوقع أن تتعرض السلطنة للتأثيرات المباشرة للإعصار صباح اليوم الأحد، قائلًا إن عين الإعصار تعبر السواحل العمانية من بوابة شمال الباطنة في الفترة ما بين الرابعة إلى العاشرة مساء.

ونوه إلى أن الإعصار سيتسبب في هطول أمطار غزيرة للغاية تفوق 500 مليمتر، مؤكدًا أن كل الجهات المختصة عملت بجهد كبير خلال الأيام الماضية، لنشر رسائل التوعية وإجراء عمليات الإخلاء الضرورية على السواحل.

ولفت إلى أن هطول كميات أمطار غزيرة يؤدي إلى الفيضان لأنها تفوق معدل امتصاص التربة للمياه، مضيفًا: «في بعض الأحيان تدخل المنازل وتحدث الدمار، ونتطلع أن يكون غدًا يوم خير وبركة ورحمة».

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