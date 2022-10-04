مسئول لبناني: الرد على عرض ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيكون جاهزا غدا

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، إن التقرير اللبناني حول عرض ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيكون جاهزا غدا كحد أقصى للرد على الرسالة التي بعث بها الوسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم غير المباشرة أموس هوكشتين، تمهيدا لتقديم العرض بالملاحظات اللبنانية على الجانب الإسرائيلي.

وعبر بوصعب عن أمله في أن يحصل لبنان على الجواب النهائي قبل نهاية الأسبوع الحالي، وبعدها يصدر الموقف اللبناني النهائي الموحد بعد تسلم الموقف النهائي. وأشار بوصعب -في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب اجتماعات بقصر الرئاسة ببعبدا- إلى أن لبنان سيعطي ردا على الطرح المقدم بالتعديلات والملاحظات الموحدة وليس جوابا نهائيا، على أن تنتظر الدولة اللبنانية العرض النهائي المتضمن الملاحظات التي تم إبدائها اليوم، على أن يصدر موقف لبنان النهائي بعد الموافقة النهائية من الجانب الإسرائيلي. وشدد على أن لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا، مؤكدا أن لبنان لم ير من الوسيط الأمريكي انه مع طرف ضد آخر. وردا على سؤال حول موعد التوقيع النهائي على الاتفاق، قال بوصعب: "اذا تم الاخذ بالملاحظات التي وضعناها، فإن الحديث بات عن أيام وليس عن أسابيع."