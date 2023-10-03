السلطة الفلسطينية تدين منع إسرائيل 3 وزراء أوربيين من زيارة قرى بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء "منع" السلطات الإسرائيلية لثلاثة وزراء خارجية أوربيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن المنع تم "بحجج وذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة" وأنه "امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة".

وأضافت أنه "يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كل، في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في إجحاف فاضح لقضايا الحل النهائي التفاوضية".

ورأت الخارجية أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت في الأسابيع الأخيرة، السماح لثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية.

ويتعلق الأمر بوزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وطلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية لكن تم منعهم من ذلك.

يشار إلى أن اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 أنشأ ثلاثة أقسام إدارية مستقلة في الضفة الغربية، هي المناطق ( أ )و (ب) و (ج)، لحين وضع اتفاق نهائي لهذه الحالة.

وتخضع المنطقة (ج) إلى سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، علما أنه تشكل أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية ويقيم فيها أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي.