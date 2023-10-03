الرئيس عباس: الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا في أرضه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء: "شعبنا البطل والمناضل سيبقى صامدا في أرضه وأرض أجداده، وسنواصل العمل من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن عباس قوله، خلال افتتاحه المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والإبداع"، الذي عقد اليوم بمقر الهلال الأحمر في البيرة، إن "أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني حول العالم وفي فلسطين يقدمون نموذجاً خلاقاً في خدمة مجتمعاتهم والبشرية جمعاء، رغم معيقات الاحتلال، والتحديات التي تواجه مسيرتنا التنموية".

وأشاد "بالجالية الفلسطينية في كل أنحاء العالم، التي تتحمل مسئولياتها الوطنية وترفع راية فلسطين والحرية لفلسطين، وتتمسك بالرواية الفلسطينية، لأنها تعبر عن حكاية كل واحد منهم".

وأكد عباس، أن "الاحتلال يشن حربا على المرأة الفلسطينية"، مؤكدا أن "هذا هو الشعب الذي يجب أن ينتصر"، قائلا: "إن لم ينتصر اليوم سينتصر غدًا، ويحقق الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد عباس، على ضرورة أن "تدحض الرواية الفلسطينية التي تنتشر في كل مكان في العالم الرواية الصهيونية الغربية الاستعمارية".



