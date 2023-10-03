يعقد مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٩، في الثانية ظهر اليوم، ندوة لتكريم الفنان خالد زكي ضمن فعاليات المهرجان.



ومن المتوقع أن يحكي خالد زكي حكايته مع عالم الفن، وأهم المعوقات والصعوبات التي واجهها في مشواره بعالم التمثيل، وأحب الأعمال إلى قلبه.



جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، شهد تكريم الفنان خالد زكي على خشبة المسرح، حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.



وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».