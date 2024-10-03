غرق أكثر من 45 شخصا وعشرات المفقودين إثر انقلاب قاربين قبالة سواحل جيبوتي

لقي أكثر من 45 شخصا حتفهم وأصبح العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قاربين يحملان لاجئين ومهاجرين من أفريقيا قبالة سواحل جيبوتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) نقلا عن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس .

وقالت المنظمة الدولية إن القاربين غادرا اليمن وعلى متنهما 310 أشخاص قبل أن يغرقا في البحر الأحمر.

وأضافت المنظمة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه تم العثور على 32 ناجيا.

من جانبه قال خفر السواحل في جيبوتي إن جهود إنقاذ مشتركة جارية منذ وقت مبكر ، حيث تم إنقاذ 115 شخصا وما زال العشرات في عداد المفقودين.

وأضاف خفر السواحل إن القاربين غرقا على بعد 150 مترا فقط من شاطئ بالقرب من منطقة خور أنجار شمال غرب جيبوتي.