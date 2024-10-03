مدير تعليم المنيا يوجه بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة للطلاب

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تفقد الدكتور علي عبدالسلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برفقة محمد سليمان مدير عام إدارة المنيا التعليمية، عددا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وقد شملت الجولة تفقد عدة مدارس منها، مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة رقم 1، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، كفر المنصورة للتعليم الأساسي، مدرسة النور للمكفوفين.

وتابع مدير المديرية، ومدير عام إدارة المنيا انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات، من خلال متابعة القوائم بجميع الفصول، وسد العجز في المعلمين، وتطبيق أعمال السنة بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

ووجه عبدالسلام، مسئولي المدارس بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة، مشيرا إلى ضرورة أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة.

كما شدد مدير عام الإدارة، على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.