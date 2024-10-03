إسرائيل تشن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة أولية لسحب الدخان إثر غارة استهدفت الضاحية.

صورة أولية لسحب الدخان إثر غارة استهدفت #الضاحية pic.twitter.com/FhQfNrnO4V — Annahar (@Annahar) October 3, 2024

وشن العدو الإسرائيلي 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، واستهدف بغاراته أحياء الحدث والشياح والسانتيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، عن سقوط 6 شهداء و7 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.

واستهدفت الغارة في منطقة الباشورة مقرًا للهيئة الصحية الإسلاميّة التابعة لحزب الله، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.