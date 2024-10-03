حزب الله يفجر عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني جنوب لبنان ويوقع أفرادها بين قتيل وجريح

قال حزب الله اللبناني، إنه فجّر اليوم الخميس، عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية، عن حزب الله قوله: «فجّرنا عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوقوع «حدث أمني خطير على حدود لبنان»، مشيرة إلى أن «المروحيات هرعت إلى منطقة الحادث».

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن الإعلام العبري قوله، إن «طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في الشمال».

وأشار إلى أن «الحدث الأمني في الشمال قد يكون مرتبطا بوحدة جولاني»، وذلك حسبما أوردته «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

ونفذ حزب الله اللبناني منذ صباح اليوم، 19 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وقال مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة «المنار»، التابعة لحزب الله، إن «عناصر المقاومة يتصدون منذ فجر اليوم الخميس، لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان، بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد».

وأشار إلى أن «ضربات المقاومة الإسلامية النوعية أفشلت حتى الساعة أي تقدم إسرائيلي معادٍ داخل الأراضي اللبنانية».

وذكر أن «عناصر المقاومة الإسلامية يستهدفون بالقذائف المدفعية والصواريخ أماكن تحشد جنود العدو الإسرائيلي وخطوط التقدم، على امتداد الحافة الأمامية داخل الأراضي المحتلة، ويحققون إصابات مباشرة».

ولفت إلى أن «كمائن المقاومة الإسلامية المُعَدّة مسبقا للعدو ألحقت في صفوف جنوده عددًا كبيراً من الخسائر».