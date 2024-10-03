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البرلمان الجورجي يقر قانونا يقيد حقوق مجتمع المثليين

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:02 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:02 م

وقع رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، اليوم الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يقيد حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، مما يمهد الطريق أمام دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

وبرر بابواشفيلي هذه الخطوة بدعوى أنه يريد حماية الأسر والأطفال في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة روستافي 2.

ويحظر مشروع القانون المثير للجدل زواج المثليين، وتبني الأطفال من قبل الأزواج من نفس الجنس، والتدخل الطبي لتغيير الجنس.

ووافقت أغلبية كبيرة في البرلمان على التعديل الذي قدمه حزب الحلم الجورجي الحاكم منذ أسبوعين.

ولم توقع الرئيسة سالومي زورابشفيلي على القانون، لكنها لم تستخدم حق النقض ضده أيضا.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في التقويم القانوني الجورجي.

وانتقد الاتحاد الأوروبي مشروع القانون الجورجي.

ويُذكر أن العلاقات بين بروكسل وتبليسي تدهورت بشكل متزايد  منذ أن فرضت جورجيا قيودا على المنظمات غير الحكومية.


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