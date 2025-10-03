تبت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، في استئناف من جانب الحكومة ضد حظر على إرسال قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل.

وجرى تحريك القضية في الأساس في أواخر 2023 من جانب ثلاث مجموعات حقوقية هولندية قالت إن إرسال قطع غيار طائرات إف-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي مبدئيا الحظر ولكن في فبراير 2024 أمرت لجنة استئناف الحكومة الهولندية بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، مستشهدة باحتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا قائلة إن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة وليس المحاكم.

وفي نوفمبر العام الماضي، أصدر مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأيا غير ملزما مفاده بأنه يجب رفض استئناف الحكومة.

وتضم هولندا واحدا من المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غير إف-35 التي تمتلكها الولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة الهولندية إن فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعليا بلا معنى حيث إن الولايات المتحدة سترسل القطع على أي حال.