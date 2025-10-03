نتنياهو يشيد بجنوده الذين أوقفوا أسطول الصمود

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بجنود البحرية الإسرائيلية لإيقاف أسطول الصمود في يوم كيبور.

وقال نتنياهو في بيان إن "عملهم المهم منع عشرات السفن من دخول منطقة الحرب وصد حملة عدم شرعية ضد إسرائيل."

في الوقت ذاته قالت السلطات الإسرائيلية إن المئات من ضباط الشرطة الإسرائيليين انتشروا اليوم الخميس، في ميناء أشدود الجنوبي للتعامل مع نحو ٤٥٠ ناشطًا دوليًا احتجزتهم قوات البحرية الإسرائيلية قبل ساعات في البحر المتوسط.

وكان النشطاء، ومن بينهم أعضاء برلمان أوروبيين، يشاركون في الأسطول الذي حاول كسر حصار إسرائيل لغزة قبل أن يتم اعتراض سفنه، الأمر الذي أثار إدانة واسعة النطاق وأشعل الاحتجاجات حول العالم.

وشكل أسطول الصمود العالمي أكبر محاولة حتى الآن لكسر الحصار حول قطاع غزة، وجاء في وقت تزايدت فيه الانتقادات لسلوك إسرائيل في القطاع الذي تسبب عدوانها في تدمير مساحات شاسعة منه وقتل عشرات الآلاف من سكانه.

وكان النشطاء قد اعربوا عن أملهم في أن يجعل العدد الكبير من السفن والقوارب المشاركة من الصعوبة بمكان على السلطات الإسرائيلية اعتراضهم جميعا ، ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن العملية انتهت بحلول بعد ظهراليوم الخميس.

وبثت شرطة إسرائيل مقطعا مصورا بالفيديو يظهر نحو ٦٠٠ ضابط يعملون في العطلة اليهودية في يوم كيبور، ، يوم تكفير الذنوب وأقدس يوم في التقويم اليهودي، لتسجيل أسماء النشطاء المحتجزين قبل ترحيلهم المتوقع.

وكان الأسطول المكون من أكثر من 40 قاربا آليا وشراعيا قد اقترب لمسافة تتراوح بين 70 و80 ميلا بحريا من غزة قبل أن تداهمه قوات البحرية الإسرائيلية.

وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة في أواخر أغسطس/آب.

وقال المشاركون إنهم كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.