تشكيل هجومي للبنك الأهلي أمام المصري في الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026
و جاء التشكيل على النحو التالي
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو.
خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد النادري، مصطفى شلبي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.
ويجلس على مقاعد البدلاء: "أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أحمد أمين أوفا، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو انور، سيد نيمار".