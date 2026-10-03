صحة البحيرة تُعلن حاجتها إلى أطباء للعمل بالقومسيون الطبي بدمنهور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة عن حاجتها لأعضاء جُدد بالمجلس الطبي العام بدمنهور، القومسيون الطبي، من الأطباء بتخصصات الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الرمد.

وأشارت مديرية الشئون الصحية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن المجلس الطبي العام بدمنهور، القومسيون الطبي، يُعلن عن حاجته لأطباء في التخصصات التالية: الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الرمد، وذلك للندب للعمل بالمجلس.

وأوضحت المديرية أنه على الراغبين من الأطباء بالندب للعمل في المجلس الطبي العام بدمنهور، القومسيون الطبي، من التخصصات المذكورة، تقديم ملف يتضمن طلبا لعضوية المجلس مقدما باسم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، موضحا به سيرة ذاتية مرفقا بها صور من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، وبيان حالة وظيفية حديث معتمد، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأكدت المديرية في بيانها أن الطلبات تقدم للإدارة العامة للطب العلاجي خلال الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر الجاري.