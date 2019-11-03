شرطة تشيلي تفرق تظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية في سانتياجو

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فرقت قوات الشرطة في تشيلي اليوم (الأحد) تظاهرة بالعاصمة سانتياجو، وذلك للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن الشرطة في تشيلي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بوضع دستور جديد يسمح بخصخصة الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية في البلاد.

وكانت حكومة تشيلي قد أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب والعنف التي تشهدها مدن عدة إلى 15 قتيلا وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على بدء احتجاجات عارمة ومظاهرات حاشدة بسبب قرار زيادة أسعار المترو.

وعلق الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا على هذه الاحتجاجات - التي أشعل فتيلها زيادة في أسعار بطاقات المترو - قائلا : "إن بلاده في حرب ضد عدو قوي".