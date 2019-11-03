صحة البحر الأحمر: دورات تدريبية لتمريض المحافظة بمستشفيات جامعة عين شمس

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء تنظيم دورات تدريبية لتمريض البحر الأحمر لأول مرة بالمحافظة بجامعة عين شمس، في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الطبي المستمر، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس.

وقال "مرعي"، إنه تم اختيار 13 عضوًا من طاقم التمريض بمستشفى الشلاتين المركزي كمرحلة أولى على أن يتم تقسيم تمريض مستشفى الشلاتين على 4 مجموعات ليتم تدريبهم على رأس العمل لمدة شهر بمستشفى الدمرداش بعين شمس حيث يتم تدريبهم على أعلى مستوى وأحدث الإمكانيات والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية المتاحة.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بمحافظة البحر الأحمر؛ لتحسين وتقديم أفضل خدمات طبية لأهالي المحافظة.