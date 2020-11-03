الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي بفيينا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تضامن مملكة البحرين مع النمسا في جهودها الرامية لمواجهة الإرهاب، وتشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل مكافحة كافة أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها.

كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب النمساوي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية.