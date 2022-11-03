وزير خارجية إيران: قدمنا آراءنا بنهج بناء للجانب الأمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن بلاده عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء .

وتباحث أمير عبداللهيان في الاتصال الذي جرى مساء اليوم الأربعاء مع بوريل حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات إحياء الأتفاق النووي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران والحرب في أوكرانيا،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وفي إشارة إلى رسالة إيران إلى الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي ، قال وزير الخارجية الايراني في هذه المحادثة الهاتفية: "إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر. قدمنا ​​آراءنا للجانب الأمريكي بنهج بناء وماض إلى الامام".

وبخصوص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال أمير عبداللهيان: إن الاتفاق على تعاون جيد وقوي بين الوكالة وإيران جار في الوقت الحاضر.

وفي إشارة إلى محادثته الهاتفية الأخيرة مع نظيره الأوكراني ، كرر وزير الخارجية مرة أخرى المواقف المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وضرورة إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، أدان بوريل ، مرة أخرى الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش الذي استهدف زوار مزار ديني في مدينة شيراز ، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا.

وبشأن المفاوضات النووية ورسالة إيران إلى الجانب الأمريكي قال : "سنواصل جهودنا البناءة حتى نتوصل إلى الاتفاق النهائي ونحن متفائلون بالنتيجة".

ووصف الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إلى الأمام في طريق التعاون والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن المحادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بدأت في نيسان/أبريل 2021 في العاصمة النمساوية، فيينا بين إيران ومجموعة 4+1(الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا والمانيا)ولاتشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر فيها. ولم تسفر المحادثات التي عقدت الجولة الأخيرة منها في أوائل آب/أغسطس الماضي عن أي تقدم ملموس.