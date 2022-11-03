مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار: مصر شريك استراتيجي ودولة مهمة لأوروبا

أكد أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوربي وأنها دولة مهمة لأوروبا وأنها استطاعت تخطي كل العقبات والتحديات التي واجهتها واستعادت مكانتها التي تستحقها في أوروبا.

وخلال زياته اليوم الأربعاء لمحافظة الأقصر، أبدى فاريلي، إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمواقع الأثرية التي زراها في الأقصر، مؤكدا على حرص الاتحاد الأوربي على التعاون مع مصر في العديد من المجالات ومن بينها الطاقة والأمن.

من جهته، أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، أن مصر تعتز بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوربي والدعم الذي يقدم لمصر والتنسيق في كل المجالات، مشيرا إلى أن الأقصر تعد وجهة مفضلة للسائحين الأوربيين وترحب بكل السائحين من مختلف دول العالم.

واستعرض محافظ الأقصر، خلال اللقاء، الإمكانات والمقومات السياحية والصناعية والزراعية بالمحافظة، والمشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، ومشروع إنشاء أكبر محور مروري في محافظة الأقصر الذي سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي مرورا بنهر النيل لخدمة الحركة المرورية والحركة السياحية بالمحافظة.