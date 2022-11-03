أمين عام الناتو يدعو تركيا للموافقة على انضمام السويد وفنلندا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في اسطنبول اليوم الخميس، إن فنلندا والسويد استوفتا الشروط المتفق عليها مع تركيا في يونيو الماضي، وإنه يتعين السماح بانضمامهما إلى الحلف في المستقبل القريب.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: قدمت فنلندا والسويد أوراقهما وأعتقد أن الوقت قد حان لجعلهما عضوين كاملي العضوية في التحالف.

وأضاف الأمين العام للحلف: أتطلع إلى الترحيب بالبلدين كعضوين كاملي العضوية في حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، موضحا أنه سيثير القضية في اجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم غد الجمعة.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون أنقرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

يشار إلى أن المجر وتركيا هما العضوان المتبقيان في التكتل المكون من 30 دولة اللذان لم يصدقا بعد على انضمام البلدين الشماليين.

وإكد ستولتنبرج أن الدولتين تتعاونان مع تركيا في حربها ضد الإرهاب وأن هناك المزيد من عمليات التسليم إلى تركيا.

وتتهم تركيا كل من فنلندا والسويد بإيواء مسلحين أكراد.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون إنه من المستبعد أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو قبل نهاية العام، وإن فرص حدوث ذلك، حتى قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ضئيلة.