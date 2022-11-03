الكاف يعلن موعد ومكان قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2022- 2023.

وبحسب بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: ستقام قرعة دور المجموعات يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان: ستجرى القرعة في القاهرة بمصر بدءًا من كأس الكونفيدرالية في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يعقبها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثانية ظهراَ.

ويشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2022- 2023)،بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الأهلي والزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض فيوتشر وبيراميدز منافسات الدور الإثنين والثلاثين "التكميلي" لمسابقة كأس الكونفدرالية.