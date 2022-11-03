زيلينسكي يعلن عدم مشاركته في قمة مجموعة العشرين إذا حضرها بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا تأكدت مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة عن زيلينسكي قوله: "موقفي الشخصي وموقف أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم روسيا في القمة، فلن تفعل أوكرانيا ذلك"، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تستعد للقمة المقبلة المقرر عقدها يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في إندونيسيا.

وبحث زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، قمة مجموعة العشرين مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو هاتفيًا، بحسب الوكالة الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن وزارة الخارجية الإندونيسية أكدت حتى الآن مشاركة 17 رئيس دولة في القمة.

وتجنبت جاكرتا تسمية الدول التي مازالت مترددة في المشاركة، ولم تعلن أي من روسيا أو أوكرانيا، اللتين تمت دعوة رئيسهما الحضور، عما إذا كان قادتهما سيشاركان في الاجتماع.

وتعد مجموعة العشرين هي منظمة غير رسمية توحد أكبر البلدان المتقدمة اقتصاديا والنامية.