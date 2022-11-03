الرئيس اللبناني السابق: حديث ميقاتي عن مناقشات تشكيل الحكومة مجتزأ ويفتقد الدقة

أصدر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون بيانا أكد فيه أن ما ذكره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس النواب، اليوم، مجتزأ ويفتقد الكثير من الدقة والصحة وذلك فيما يتعلق بما ذكره ميقاتي حول النقاشات التي جرت بينه وبين عون في موضوع تشكيل الحكومة.

وأكد عون - في بيان مساء اليوم - أن ميقاتي زاره قبل 6 أيام من انتهاء ولايته الرئاسية، مشيرا إلى أنه طلب من ميقاتي العودة إلى قصر الرئاسة ببعبدا مساء ذات اليوم لإصدار مرسوم تشكيل الحكومة معا بحسب الأصول إلا أن ميقاتي ذهب ولم يعد.

وكان ميقاتي قد نفى اليوم ما ورد في رسالة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون لمجلس النواب حول تأخره في تشكيل الحكومة او التغاضي عن ذلك موضحا حرصه الكامل طوال الشهور الماضية على التعاون مع عون لتشكيل الحكومة مشددا على ان الاتهام بأنه لا يريد تشكيل حكومة باطل.

وأكد ميقاتي - في جلسة مجلس النواب اليوم - أن رئيس الجمهورية السابق ذكر له ان تكليفه بتشكيل الحكومة لم يحظ بدعم مسيحي في المجلس النيابي وهو ما جعل عون لا يتعاون في التشكيل.

وخلال الكلمة، وقعت مشادات كلامية بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (صهر الرئيس السابق ميشال عون)، حيث سأله جبران عن سر عدم اعتذاره عن التكليف بتشكيل الحكومة، فرد ميقاتي بأنه لم يعتذر لأن رغبة ميقاتي أن يعتذر.

وأضاف ميقاتي أنه تقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة حكومية كاملة بعد 6 أيام فقط من تكليفه بالتشكيل الا ان رئيس الجمهورية لم يتجاوب بالمناقشة ولم يحدد موعدا آخر لبحث التشكيل.

واستطرد ميقاتي قائلا: "بتاريخ 11 نوفمبر الماضي كنا في اجتماع مع الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير قلت للرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فاجابني قائلا "لقد وضعت المرسوم في الدرج واقفلت عليه ورميت المفتاح"، وبالتالي فان الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل".