رئيس الوزراء الباكستاني يدين محاولة اغتيال عمران خان

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مطالبًا وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث، وذلك بحسب ما أوردته قنوات إخبارية في نبأ عاجل لها، مساء الخميس.



وفي وقت سابق، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.



وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر، إن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه، بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.