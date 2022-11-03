 رئيس الوزراء الباكستاني يدين محاولة اغتيال عمران خان - بوابة الشروق
الخميس 3 نوفمبر 2022 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني يدين محاولة اغتيال عمران خان

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 2:43 م
أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مطالبًا وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث، وذلك بحسب ما أوردته قنوات إخبارية في نبأ عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.

وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر، إن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه، بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك