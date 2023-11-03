الكرملين ينفي تقارير حول إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، صحة تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله اللبناني.



وكانت الصحيفة الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تحدد هوياتهم، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تعتزم مد حزب الله بمنظومة دفاع جوي.



وقالت الصحيفة إن فاجنر تعتزم مد حزب الله بمنظومة "بانتسير-إس1" المعروفة لدى حلف شمال الأطلسي باسم "إس.إيه-22" وتستخدم صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة دفاع جوي لاعتراض الطائرات، وفقا لوكالة رويترز.



ولم ترد فاجنر على طلب للتعقيب. وأخضع الكرملين المجموعة، التي كانت تمولها الحكومة الروسية، لسيطرته بعد تمرد قصير في يونيو نفذه قائدها السابق يفجيني بريجوجن الذي قتل في حادث تحطم طائرة.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن واشنطن لم تؤكد أن المنظومة أرسلت بالفعل. لكنها أضافت أن مسؤولين أمريكيين يراقبون المناقشات بين فاجنر وحزب الله.



ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .