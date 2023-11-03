موسكو: لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة للسكان في قطاع غزة"، وفقا لوزارة الخارجية في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي اليوم، إن لافروف، وعبد اللهيان، تبادلا هاتفيا وجهات النظر بخصوص الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعربا عن "القلق إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين المتضررين".

وأشار البيان إلى أن "لافروف أطلع نظيره الإيراني على الجهود الروسية في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى خفض التوتر والانتقال بالوضع إلى القنوات السياسية والدبلوماسية".

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى"، ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل الحرب على قطاع غزة.