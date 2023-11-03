مسئولون أمريكيون: معلومات تشير لاعتزام فاجنر تزويد حزب الله بمنظومة دفاع جوي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين أمريكيين، لم تسمهم، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تعتزم مد جماعة حزب الله اللبنانية بمنظومة دفاع جوي.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن فاجنر تعتزم مد حزب الله بمنظومة "بانتسير-إس1"، التي تعرف لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "باسم إس.إيه-22"، وتستخدم صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة دفاع جوي لاعتراض الطائرات.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، لم تسمه، أن واشنطن لم تؤكد أن المنظومة أرسلت بالفعل، لكنها أضافت أن مسئولين أمريكيين يراقبون المناقشات بين فاجنر وحزب الله، وأن منظومة "بانتسير" ستسلم إلى حزب الله عبر سوريا.

وأخضع الكرملين المجموعة، التي كانت تمولها الحكومة الروسية، لسيطرته بعد تمرد قصير في يونيو نفذه قائدها السابق يفجيني بريجوجين الذي قتل في حادث تحطم طائرة.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة (حماس)، في أعقاب الهجوم الذي شنته الأخيرة على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.