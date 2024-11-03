الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 16 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي طالت العشرات في مخيم الفوار.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات: رام الله، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، والخليل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت إلى جانب ذلك يوم أمس، اقتحامًا واسعًا لمخيم الفوار/الخليل، ونفذت خلاله عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين أفرج عنهم لاحقاً، رافقه تدمير وتخريب منازل المواطنين.

وتابع: «مخيم الفوار يشهد اقتحامات واسعة مؤخراً، حيث تم استعراض إفادات مروعة من المواطنين والمعتقلين من المخيم، خلال الاقتحامات السابقة».

ولفت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وذكر أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.