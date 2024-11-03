ولاية نورث كارولينا تشهد إقبالا قياسيا على التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية

تجاوزت ولاية كارولينا الشمالية، بالفعل الرقم القياسي للتصويت الشخصى المبكر الذي سجلته في 2020، لكن لجنة الانتخابات بالولاية أعلنت اليوم الأحد، أن أكثر من 2ر4 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بالحضور الشخصي في مواقع الاقتراع، مع تفوق نسبة المشاركة في المقاطعات الغربية التي ضربها إعصار هيلين على بقية الولاية.

وأصبحت عملية التصويت الشخصى المبكر، التي انتهت أمس السبت، تحظى بشعبية متزايدة في هذه الولاية التي تعد ساحة المعركة في الانتخابات الرئاسية على مدار عدة دورات انتخابية.

ويمكن للناخبين التسجيل للتصويت والإدلاء بأصواتهم في مواقع الاقتراع المبكر في وقت متزامن.

ومنذ أربع سنوات، شارك في التصويت عدد قياسي من الأشخاص بلغ 63ر3 مليون شخص في مئات من مواقع الاقتراع في جميع المقاطعات المائة بالولاية خلال فترة التصويت المبكر.

وقالت لجنة الانتخابات إن الولاية تجاوزت هذا الإجمالي هذا العام، بحلول يوم الخميس الماضي، أي قبل أيام من انتهاء فترة التصويت المبكر.