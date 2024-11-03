قيادي في فتح: متفائلون بالاجتماع مع حماس في القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب قيادي في حركة فتح، عن تفاؤله بالاجتماع مع حركة حماس في القاهرة؛ لبحث إنشاء لجنة لإعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن القيادي الذي لم تسمه، قوله غداة اجتماع للحركتين بالقاهرة: «متفائلون بالاجتماع مع حماس لبحث إنشاء لجنة لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات، ونأمل إعلان ذلك اليوم الأحد».

وأمس السبت، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات حركتي فتح وحماس، بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.

وقال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا أن «الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».

ولفت المصدر إلى أن «حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شئون قطاع غزة».

وأوضح أن «لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة»، قائلًا إن «اللجنة تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة».

وكشف المصدر المصري عن اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

وأكد وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة، وإعادة الهدوء، رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.