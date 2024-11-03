احتج مئات السكان، اليوم الأحد، في إحدى ضواحي مدينة بلنسية الإسبانية التي اجتاحتها فيضانات عارمة الأسبوع الماضي، وذلك خلال زيارة الملك فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا ورئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى تلك الضاحية.

وألقى بعض المحتجين الطين على الملك والملكة ورئيس الوزراء وهتفوا قائلين "قتلة، قتلة!" تعبيرا عن غضبهم إزاء ما اعتبره السكان المحليون تأخرا من جانب السلطات في إرسال تحذيرات من مخاطر الفيضانات التي ضربت بلنسية يوم الثلاثاء، ثم الاستجابة المتأخرة من جانب أجهزة الطوارئ، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أحد الشبان للملك الذي أصر على البقاء للتحدث إلى السكان رغم الاضطرابات "لقد كان الأمر معروفا ولم يفعل أحد شيئا لتجنبه". أما رئيس الوزراء فقد انسحب بسرعة من المكان.

وخلال زيارة الملك فيليبي إلى ضاحية بايبورتا المنكوبة، شوهد رجل وهو يبكي على كتفه.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت الملكة ليتيثيا وهي تبكي بينما تعانق بعض السكان. وكان شعرها ووجهها ملطخين بالطين، كما ظهرت دماء على وجه أحد حراسها الشخصيين، على ما يبدو بسبب إلقاء شيء عليه.

وفتح الحراس الشخصيون المظلات في محاولة لحماية الملك وزوجته.

وتقول الحكومة المركزية إن إرسال تحذيرات للسكان هو مسؤولية السلطات الإقليمية. وتقول السلطات في بلنسية إنها تصرفت بأفضل طريقة ممكنة وفقا للمعلومات التي كانت متاحة لديها.

وقال سانتشيث أمس السبت إن تحقيقا سيفتح في أي إهمال محتمل في وقت لاحق.

وارتفع عدد الوفيات جراء أسوأ فيضانات تشهدها البلاد في تاريخها الحديث إلى 217 شخصا اليوم الأحد، معظمهم في بلنسية وأكثر من 60 منهم في ضاحية بايبورتا وحدها.