جيش الاحتلال يصدر مجددا أوامر إخلاء لسكان في منطقتي بعلبك ودورس

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لسكان في منطقتي بعلبك ودورس شرق لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، خريطة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، توضح المباني المطلوب إخلائها في المنطقتين.

وزعم أن «السكان يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة».

وأثار تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لنحو 11 قرية في جنوب لبنان محاذية للحدود بينهما، مخاوف من مساع إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، وهي استراتيجية طبقتها بالفعل على حدودها مع غزة، وفق ما أوردته «أسوشيتد برس».

وحلل خبراء صوراً التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية وبيانات تم جمعها من قبل خبراء رسم الخرائط، والتي تظهر مدى الدمار الذي يحيط بنحو 11 قرية بجوار الحدود الإسرائيلية، بينها رامية وعيتا الشعب وبليدا ومحيبيب، إذ أن بعض الملامح الجغرافية الموجودة بالفعل مهيأة لإنشاء منطقة عازلة.

وأحدثت الطائرات الحربية الإسرائيلية والقوات البرية دماراً هائلاً جنوب لبنان خلال الشهر الماضي، إذ تزعم إسرائيل إن الهدف هو إضعاف جماعة «حزب الله» اللبنانية، ودفعها بعيداً عن الحدود وإنهاء التصعيد بين الجانبين، الذي اندلع منذ أكثر من عام.

وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها Planet Labs PBC، حددت «أسوشيتد برس» خطاً من 11 قرية، تقع جميعها ضمن مسافة 4 أميال (6.5 كيلومترات) من حدود لبنان مع إسرائيل وتضررت بشدة الشهر الماضي، إما بسبب الضربات أو التفجيرات الإسرائيلية.

ووجد التحليل أن الضرر الأكثر شدة في الجنوب جاء في القرى الأقرب إلى الحدود، حيث من المحتمل أن يكون ما بين 100 و500 مبنى قد دُمر أو تضرر في كل منها.



