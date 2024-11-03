 غزة.. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع

وفا
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:37 ص

استشهد، مساء اليوم السبت، ستة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة مسيرة للاحتلال، استهدفت مجموعة مواطنين، على مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، بينهم والد ونجلهى، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.


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