أوكرانيا تحصل على دفعة جديدة من أنظمة باتريوت لمواجهة الهجمات الروسية 

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع "باتريوت" للمساعدة في التصدي للهجمات اليومية الروسية، وذلك في وقت أسفر فيه هجوم بطائرات مسيرة روسية عن مقتل رجل وإصابة خمسة من أفراد عائلته، بينهم طفلان، في أحدث هجوم خلال الليل.

وأودت الهجمات الروسية المستمرة على المناطق الحضرية خلف خطوط الجبهة، منذ الهجوم الشامل قبل نحو 4 سنوات، بحياة آلاف المدنيين.

كما استهدفت موسكو البنية التحتية للطاقة بهدف حرمان السكان من التدفئة والمياه الجارية في الشتاء، إضافة إلى تعطيل الإنتاج الصناعي للطائرات المسيرة والصواريخ الأوكرانية المطورة حديثا.

وتعد أنظمة "باتريوت" المتطورة السلاح الأكثر فاعلية ضد الصواريخ الروسية.

وناشد زيلينسكي شركاءه الغربيين تزويد بلاده بالمزيد منها، غير أن قيود الإنتاج والحاجة إلى الحفاظ على المخزونات أدت إلى إبطاء وتيرة التسليم.

وقال زيلينسكي أمس الأحد إن بلاده وسعت درعها الدفاعي من منظومات "باتريوت" ضد الهجمات الجوية الروسية بمساعدة من ألمانيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على فيسبوك ومنصة إكس: "أشكر ألمانيا، وأشكر بشكل شخصي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هذه الخطوة المشتركة لحماية الأرواح من الإرهاب الروسي".

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل بشأن الإسهام الذي قدمته ألمانيا في أنظمة الدفاع الجوي، وتابع الرئيس الأوكراني في منشوره: "لقد أعددنا العدة منذ فترة لتعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية، وقد تم الآن تنفيذ الاتفاقات المبرمة".

وكانت أوكرانيا تمتلك حتى الآن عددًا محدودًا من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تم تسليم معظمها عن طريق ألمانيا أو بمساعدتها.

وقد أثبتت هذه المنظومات فعاليتها كأفضل وسيلة حماية من الصواريخ الباليستية الروسية. ووفقًا لتقارير إعلامية، كان لدى أوكرانيا في أكتوبر الماضي عشر بطاريات من هذا الطراز، من بينها بطاريات زودتها بها ألمانيا.