أعلنت دار دون للنشر والتوزيع عن إصدار رواية "مقعد شاغر في الذاكرة" للكاتبة والروائية لينا النابلسي.



ومن أجواء الرواية نقرأ:

"صوفيا" المصابة بمتلازمة "ذهان كورساكوف" والذي جعلها عاجزة عن الإمساك بخيوط الذاكرة، تختفي فجأة قبل جلسة علاجها الأخيرة.

تتحول القرية الجبلية إلى مسرح للبحث المحموم عنها؛ بين بيت السيدة العجوز التي تعرف كل الحكايات، والكهوف الغارقة في الغموض، والجليد الذي يُخفي أكثر مما يُظهر. ومع كل منعطف، يجد كلٌّ من سكان القرية نفسه في مواجهةٍ حرجة مع ماضيه، وما تراكم داخل رأسه من أسرار وندبات الماضي.

«مقعد شاغر في الذاكرة» نصّ يتجاوز حدود الحكاية، ليغدو تجربةً تأملية تمسّ هشاشة الإنسان أمام النسيان، وتضيء جوعه الأبدي إلى المعرفة، والبحث المستميت عن الشفاء من أثر الافتقاد والحنين إلى المجهول."

لينا النابلسى، كاتبة فلسطينية من مواليد عمان, تخرجت فى الجامعة الأمريكية بلندن. حازت على المركز الثالث فى مسابقة للكُتاب الجُدد فى جريدة الشرق الأوسط.

وصدر لها كتاب "ماما اكسبايرد"، وكتاب "تحيا جمهورية قلبى"، ثم صدر لها كتاب "كوكب شوكولاته"، ورواية "قلب مستعمل"، وكتاب "ضحك ولعب وجد وحب"، ورواية "أنا في انتظارك".