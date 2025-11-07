- برلمانيون سابقون ومعارضون يحاولون اقتناص المقاعد فى مواجهة «مستقبل وطن» و«حماة الوطن»

مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى محافظة القاهرة لعضوية مجلس النواب، أمس الأول، تستعد دوائرها الفردية لمنافسة قوية بين نواب حاليين يسعون للحفاظ على عضويتهم فى البرلمان، وبرلمانيين سابقين يعودون إلى المشهد من جديد، وسط حضور ملحوظ لأحزاب المعارضة فى بعض الدوائر.

وتشتعل المنافسة فى محافظة القاهرة التى تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدًا، يتنافس عليها 203 مرشحين. وفى الدائرة الـ17، التى تشمل أقسام دار السلام والبساتين، يتنافس 17 مرشحًا مستقلاً و3 مرشحين حزبيين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

ويأتى على رأس المرشحين الحزبيين مرشح حزب مستقبل وطن، محمود الشيخ، ومرشح حزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب الحالى، على عبدالونيس السواح، وإسلام قرطام مرشح حزب المحافظين.

أما الدائرة الثالثة، التى تشمل الزاوية الحمراء والشرابية والمخصص لها مقعدان، فيتنافس فيها مرشح حزب مستقبل وطن أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب الحالى، مع البرلمانى السابق المستقل عمرو وطنى، إضافة إلى المرشح المستقل كمال فرنسيس القس، الذى كان قد ترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2025، والمرشح المستقل محمد عليوه، الذى شغل سابقًا منصب أمين مساعد بأمانة حزب حماة الوطن فى القاهرة.

وتبرز منافسة واضحة بين أحزاب الموالاة والمعارضة فى الدائرة السادسة، التى تضم مدينة نصر ومصر الجديدة والمخصص لها ثلاثة مقاعد، حيث يدفع حزب مستقبل وطن بعضو مجلس النواب الحالى أحمد إبراهيم البنا، ويدفع حزب حماة الوطن بمرشحه يوسف حسن رشدان، بينما يرشح حزب الجبهة الوطنية عضو مجلس النواب الحالى ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس أحمد فتحي، إلى جانب وفاء صبرى مرشحة حزب الدستور، ومايكل جورجى مرشح حزب المحافظين.

ويتكرر المشهد فى الدائرة الرابعة عشرة، التى تشمل السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين والمخصص لها مقعد واحد، حيث يدفع حزب الدستور بمرشحته فائقة طلبة، فى مواجهة مرشح حزب حماة الوطن محمد أحمد شيحة.

وفى أول دائرة تخلو من مرشحى أحزاب القائمة الوطنية، وهى الدائرة السادسة عشرة (مصر القديمة) المخصص لها مقعد واحد، يترشح خمسة مستقلين أبرزهم طاهر الخولى.

أما الدائرة الأولى التى تشمل الساحل والمخصص لها مقعد واحد، فيخوض عضو مجلس النواب الحالى أبانوب عزت الانتخابات لضمان استمراره فى عضوية المجلس، أمام البرلمانى السابق عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب 2015، الذى يسعى لاستعادة المقعد كمستقل، بالإضافة إلى مرشح حزب الوفد عادل أبو طالب.

ولأول مرة فى دوائر محافظة القاهرة، يدفع حزب حماة الوطن بمرشحين فى دائرة واحدة، إذ قدم كلًا من أشرف مرزوق رقم 2 فى الترتيب بين المرشحين، ووليد عبدالعليم رقم 7، على المقعدين المخصصين للدائرة التاسعة (عين شمس)، التى ينافس فيها عضو مجلس النواب الحالى محمد الكومى عن مستقبل وطن رقم 1 فى الكشوف.

ويتقارب مستوى المنافسة بين الدائرة التاسعة والدائرة العاشرة، التى تشمل قسم المطرية والمخصص لها مقعدان، حيث يدفع حزب مستقبل وطن بمرشحه وعضو مجلس النواب الحالى وائل الطحان، بينما يدفع حزب الجبهة الوطنية بمرشحه على الدمرداش، ويسعى عضو مجلس النواب الحالى المستقل دودو العمدة للفوز بأحد المقعدين، إلى جانب عضو مجلس النواب السابق عاطف مخاليف.

ويتشابه الموقف فى الدائرة الـ19، التى تشمل المعصرة وحلوان و15 مايو والتبين والمخصص لها ثلاثة مقاعد، إذ يدفع حزب حماة الوطن بمرشحيه مصطفى إسماعيل دقدق وإبراهيم محجوب، فى مواجهة مرشح حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب الحالى عيد حماد، ومرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تامر نبيل، فيما تحاول البرلمانية السابقة دينا عبدالعزيز العودة إلى البرلمان كمرشحة مستقلة.

وتشهد الدائرة الثانية عشرة، التى تضم منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكى والمخصص لها مقعد واحد فقط، عودة عضوى مجلس النواب 2015 نبيل بولس ومنى جاب الله للمشهد مرة أخرى كمستقلين، أمام مرشح حزب مستقبل وطن شادى الكومى.

وفى الدائرة الـ13، التى تشمل الوايلى والظاهر والأزبكية وقصر النيل والمخصص لها مقعد واحد، يتنافس مدحت طوبيا أمام طاهر الأزهرى مرشح حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى مرشحة حزب المحافظين لاميس خطاب ومرشح حزب التجمع صابر حسين.

وفى الدائرة السابعة، التى تشمل القطامية والتجمع والشروق وبدر والمخصص لها مقعدان، يدفع حزب مستقبل وطن بمرشحه محمد شديد الحناوى، عضو مجلس النواب الحالى، فى مواجهة ستة مرشحين حزبيين، أبرزهم رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، كما يرشح حزب الدستور عمرو الكيلانى.