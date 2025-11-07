 أحمد صالح: الزمالك استحق التأهل لنهائي السوبر المصري - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟


النتـائـج تصويت

أحمد صالح: الزمالك استحق التأهل لنهائي السوبر المصري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:34 م

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " ناصر ماهر قدم مباراة ممتازة أمام بيراميدز، وأحمد عبد الرؤوف أدى مباراة تكتيكية على مستوى عالي".

وأضاف: " الحد من خطورة مفاتيح لعب بيراميدز من ضمن عوامل الفوز، والتغييرات الفنية في الشوط الثاني رجحت كفة الزمالك".

كان الزمالك قد فاز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

في المقابل تأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالعين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك