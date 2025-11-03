الإمارات والإيجاد تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التنمية والسلام بالقرن الإفريقي

استقبل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) ورقينه جبيهو، في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع منظمة الإيجاد ودولها الأعضاء، مشيرا إلى التزام الدولة بدعم جهود ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بجهود منظمة الإيجاد في منع النزاعات والوساطة من أجل السلام والتكامل الإقليمي، مجدداً استعداد دولة الإمارات لمواصلة التعاون مع المنظمة في المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في رفاه شعوب المنطقة.

من جانبه، أعرب ورقينه جبيهو عن تقديره لدعم دولة الإمارات المتواصل لبرامج منظمة الإيجاد ولدورها البناء في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

واستعرض الجانبان أوجه الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات ومنظمة الإيجاد، وبحثا سبل تطوير التعاون في مجالات رئيسية تشمل الأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية.

كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية في القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية الحوار والعمل الجماعي لتعزيز الاستقرار ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة.

كما تناول اللقاء مجالات التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات ومنظمة الإيجاد، بما في ذلك تبادل الخبرات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وتعزيز التنسيق في الأولويات الإنسانية والتنموية من خلال المنصات الإقليمية والدولية.