تضامن جمهور فريق الوداد البيضاوي المغربي مع فلسطين، مشيدين بصمود شعبها، وذلك خلال مباراة تقديم نجم النادي الجديد الدولي حكيم زياش، لاعب تشيلسي وجالاطة سراي السابق.

وردد الجمهور نادي "الوداد" أغنية داعمة لفلسطين، بعنوان "أرض الصمود"، بعدما صعد زياش للمدرجات.

ومن بين كلمات الأغنية: "داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي، فلسطين فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سايرين (سائرين)، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا (نحن) وتحيا فلسطين".

كما رددوا شعارات مؤيدة للصمود الفلسطيني، وحملوا أعلام فلسطين، معلنين تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وانتهت المباراة، بمدينة الدار البيضاء الأحد، بانتصار الوداد على نادي اتحاد طنجة بهدفين بدون مقابل.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، تعاقده مع الدولي حكيم زياش، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الدحيل القطري نهاية مايو الماضي.

وكان اللاعب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 مع أسود الأطلس، بدأ مسيرته الاحترافية عام 2012، في نادي هيرنفين الهولندي، ثم انضم إلى ناديين هولنديين آخرين هما تفينتي وأياكس أمستردام، ولعب أيضا في تشيلسي الإنجليزي.

وبعد مغادرته البلوز في عام 2023، لعب زياش (32 عاما) في صفوف نادي غالاطة سراي التركي قبل أن يرحل إلى الدوري القطري عبر بوابة نادي الدحيل.

